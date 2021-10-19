تفريغ 3500 قنطار بطاطا كانت مخزّنة داخل غرفة تبريد في تلمسان

تقرر عرضها في السوق بـ 50 دينارا للكيلوغرام لاحتواء أزمة الغلاء

أقدمت، أول أمس، مصالح مديرية التجارة في تلمسان، على تفريغ حمولة ضخمة من مادة البطاطا في السوق مباشرة، وهذا عقب العثور عليها مخزنة داخل غرفة تبريد في “الرمشي” في إطار ما يعرف بنظام syrpalak، ولفت مديرية التجارة في بيان لها، أن عملية تفتيش المكان مكنت من ضبط 3500 قنطار من مخزون البطاطا، والتي تقرر طرحها في السوق بشكل فوري لضمان وفرة دائمة لهذا المنتوج في مختلف نقاط البيع، وكذلك لنسف نوايا الاحتكار التي يفتعلها بعض الموزعين للمضاربة في أسعار البطاطا كي تبقى أسعارها تسجل مزيدا من الارتفاع، وتبعا لهذه العملية، تم الاتفاق على بيع الكيلوغرام الواحد من هذه المادة بسعر 50 دج لاحتواء أزمة الغلاء التي لا تزال متصلة بمنتوج البطاطا، حيث يتراوح سعر واحد كيلوغرام منها بين 90 و 100 دج.

تجدر الإشارة إلى أن ذات الهيئة سبق لها وأن داهمت مستودعات تبريد بعدة مناطق من تراب تلمسان، وفيها ضبطت كميات ضخمة من البطاطا والبصل ومختلف المواد الغذائية، على غرار “الياغورت” والأجبان، والتي كانت مخزنة بدافع الاحتكار والمضاربة، ليتقرر طرحها في السوق مباشرة بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتمكينه من نيل حقه من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بأسعار معقولة.