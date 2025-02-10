تفريغ 94 حاوية محملة باللحوم الحمراء يوم الأربعاء

سيُشرع اعتبارا من الأربعاء 12 فيفري الجاري، في تفريغ قرابة مائة حاوية محملة باللحوم الحمراء عبر ميناء وهران تحسبا لشهر رمضان.

تم استلام خلال الأيام القليلة الماضية شحنة كبيرة من اللحوم الحمراء مستوردة من دولة البرازيل. تقدر كميتها بثلاثة ألاف وأربعمائة طنا موزعة عبر أربعة وتسعين حاوية. سيُشرع في تفريغها بداية من الأربعاء أي بعد غد.

وقالت مصادر “النهار أنلاين”، بأن اللحوم هذه معبأة تحت التفريغ وخالية من العظام، سيتم تسويقها بأسعار محددة بألف ومائة دينار للكيلوغرام الواحد. وأشارت إلى وجود شحنات أخرى سيتم استيرادها تدريجيا من دولتي اسبانيا ورومانيا.

20 فيفري تاريخ اطلاق حملة خفض الأسعار

هذا، وقد عقد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، لقاءً مع رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائرية “كريا”. وآخرين يمثلون مختلف الجمعيات المهنية النشطة في القطاع. من أجل وضع آخر الترتيبات تحسبا لشهر رمضان، وإطلاق حملة تخفيض أسعار مختلف المنتجات بمشاركة أزيد من سبعين متعاملا. وأكدت هنا مصادر “النهار أنلاين”، عن تحديد تاريخ عشرين من الشهر الجاري لإطلاق الحملة التي اختبر لها قصر المعارض الصنوبر البحري كمكان.

وأوضح الوزير خلال اللقاء المنعقد اليوم الاثنين، أن قطاعه يعمل على تنظيم الأسواق، وتحسين الفضاءات التجارية. من خلال توسيع الاستثمار في المساحات الكبرى، واحتواء التجارة الموازية وإنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى إقامة شراكات اقتصادية مع شركة “ماقرو” التي ستخضع لمخطط عصرنة خلال العام الجاري، كفيل بتعزيز دورها في ضبط السوق الوطنية. بمختلف المنتجات الفلاحية والغذائية عبر أسواقها الجهوية للخضر والفواكه، نظير ما تتوفر عليه من فضاءات كبرى يمكن استغلالها كمنصات توزيع غرف للتبريد والتخزين.

حيث أثنى الوزير هنا على جهود مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري في إنجاح الأسواق الجوارية العام الماضي. مشددا على ضرورة لعب المتعاملين الاقتصاديين دورا محوريا هذه السنة واتخاذ التدابير الاستباقية لتفادي أي اضطرابات في السوق.

وتخلل اللقاء نقاشات بين المسؤول الأول على التجارة الداخلية والمتعاملين. من أجل دعم سبل استقرار السوق وآليات الإنتاج