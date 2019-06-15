تفسير حلم الصيام في المنام

الصوم في المنام له دلالات مختلفة فمن رأى أنه في شهر الصوم دلت رؤياه على غلاء السعر وضيق الطعام.

وقد تدل هذه الرؤيا على صحة دين صاحب الرؤيا والخروج من الغموم والشفاء من الأمراض وقضاء الديون.

فإن رأى الرائي كأنه صام شهر رمضـان حتى أفطر، فإن كان في شك يأتيه البيان لقوله تعالى «هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان».

فإن كان صاحب الرؤيا أميا حفظ القرآن، فإن رأى أنه أفطر في شهر رمضان عامدا جاحدا فإنه يستخف ببعض شرائع الإسلام.

فإن رأى أنه أقر بحقيقة الصوم واشتهى قضاءه فهو رزق يأتيه عاجلا من حيث لا يحتسب.