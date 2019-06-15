تفسير رؤية الجراد في المنام

يدلّ رمز الجراد في المنام على دلالات عديدة منها عسكر ظالمين يهجم بعضهم على بعض، وأحيانا تدلّ على المطر.

فإن كان الجراد كثيرا جداً وكانت بين الناس وبين الأرض والسماء فقد يدلّ على العذاب.

وكذلك القمل والضفادع والدم، لأنّها كانت جنودا لله عذّب بها الله بني إسرائيل، لكن وقد يكون من ناحية السماء كالطير والمن والكمأة والفطر وغيره، ويدل الجراد أيضا على المال، وكلّ مكان يظهر فيه الجراد ولا يضر بالزرع ولا بالرائي يدل على فرح وسرور.

وعليه دلّت الرؤيا على أنّ أهل البلد سيرزقون رزقا حسنا، وقد يدلّ الجراد على الجند أو العسكر وربما يهاجم المكان الذي يرى فيها الجراد.

وقد يدلّ على أرزاق تساق لأهل البلد فينتفعون منها، كما قد يدلّ على العذاب والفتنة، والله أعلم.

في دول معيّنة الجراد يؤكل، وهو من قبيل الغذاء.

فهنا تدلّ على الرزق ولا تعبّر على الضرر لأنها من جملة الطعام عندهم، فتعبيرها لمن يأكلها أنها أرزاق تساق إليهم ومعاش يكثر فيهم.