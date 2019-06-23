تفسير رؤية الخنزير في المنام

الخنزير في المنام يدلّ على شخص فاسد الدين والأخلاق خبيث المكسب نجس كالكفار خبيث دنيء.

والخنزير الذي يتخذ للتربية رجل خبيث المكسب والدين، ومن رأى أنّه يرعى الخنازير أو يكسبها في موضع أو ربطها أصاب رزقا حراما.

وقتل الخنزير في المنام رمز للقضاء على الخبائث والمنكرات، فهو توبة وانقياد إلى تعاليم الدين والشرع.

الصوف في المنام: هو مال مبارك لقوله صلى الله عليه وسلم، ومما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن زيد بن أرقم

قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام».

قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة حسنة»، قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة».