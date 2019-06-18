تفسير قراءة سورة القلم في الحلم

من قرأ سورة القلم في المنام أو شيئاً منها أو قرئت عليه نظر إلى أعاجيب اللّه وقيل يرزق الكتابة والبلاغة.

وقيل يكون رجلاً عالماً عاقلاً وتحسن أخلاقه وقيل ينصر على عدوه وربما كان يعطي شيئاً إلى المساكين فأمسك يده.