تفصلنا عنه ساعات قليلة.. هذا موعد أول أيام شهر رجب

أعلنتْ دارُ التقويم القطري أنه طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة. أن يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر جانفي 2025م، هو الغرّة الفلكية لشهر رجب لعام 1446هـ.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح بين (16-41) دقيقة). وبذلك تكون غرة شهر رجب 1446هـ فلكياً يوم الأربعاء المقبل 2025/1/1م.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر. أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.