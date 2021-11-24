تفعيل التقويم في مواضيع شهادة البيام لـ2022

أسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد تعليمات وتوجيهات هامة خلال إشرافة على على فعاليات الملتقى الوطني حول تصميم مواضيع الاختبارات الرسمية لشهادة التعليم المتوسط. والذي جرى صبيحة اليوم بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة.

ويندرج هذا الملتقى ضمن مخطط المفتشية العامة للتربية الوطنية بهدف إعطاء عملية التقويم بعدها العلمي وفق المقاييس الدولية. كما يعتير ترجمة لما تليه الوزارة لعملية التقويم من مكانة بيداغوجية أساسية في قياس مكتسبات المتعلمين إجمالا والمترشحين للامتحانات الوطنية تحديدا.

وحسب بيان الوزارة فقد إستهدف الملتقى مواد التاريخ والجغرافيا، التربية المدنية واللغة الانجليزية بالدراسة والتحليل لعملية بناء مواضيع شهادة البيام. وهذا من خلال تقييم مواضيع الامتحانات السابقة قصد توحيد الرؤى في تصميم مواضيع الامتحانات المدرسية الوطنية للدورات المقبلة. وذلك بالاعتماد على المؤشرات العلمية التطبيقية التي عكف عليها السيدات والسادة مفتشو التعليم المتوسط لهذه المواد.

هذا إغتنم وزير التربية الفرصة لتفقد أشغال ورشتين بالإضافة إلى متابعة عرضا لأهم ما يصبو إلى تحقيقه هذا الملتقى كما أعطى توجيهات وتوصيات لتفعيل عملها.

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أعلنت وزارة التربية الوطنية أن التسجيلات الخاصة بإمتحانات البكالوريا والبيام. ستكون بداية من يوم الأحد المقبل إلى غاية الخميس 23 ديسمبر التسجيلات

وحسب بيان لوزارة التربية، فإن كافة التلاميذ المتمدرسين في المؤسسات التربوية والتعليم العمومي والخاصة المقبلين على اجتياز شهادتي “التعليم المتوسط” و”البكالوريا” والمترشحين الأحرار، يمكنهم التسجيل إنطلاقا من يوم الأحد 28 نوفمبر 2021 إلى غاية يوم الخميس 23 ديسمبر 2021.

وأضاف البيان، أنه بالنسبة للمترشحين المتمدرسين ستنطلق العملية في المؤسسات التربوية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية. حيث يقوم مديرو المؤسسات بتسجيل تلاميذهم المعنيين بهذين الإمتحانين. ويهدف الإجراء إلى التخفيف من معاناة التلاميذ وأوليائهم. بالإضافة كذلك إلى إعفائهم من مشقة تحمل عبئ التسجيل بأنفسهم وكل ما كان يعتريه من صعوبات وأخطاء.

كما تتكفل المؤسسة التعليمية بعملية تسجيل التلاميذ دون إقحامهم في ذلك.

وأضاف المصدر، أن هذا الإجراء بات ممكنا بفضل النظام المعلوماتي لقطاع التربية في إطار تسخيره لتحسين الخدمة العمومية. كما يدخل في إطار التوسيع التدريجي والمستمر للخدمات التي يوفرها نتاج الأداء المسؤول والملتزم لجميع القائمين على تسيير المؤسسات التربوية للمرحلتين التعليميتين لا سيما التحيين الآلي للمهعلومات

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار ستنطلق عملية التسجيل عبر موقعي الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

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