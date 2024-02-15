تفعيل الورشة الخاصة بإنتاج المواد الأولية للمضادات الحيوية بالمدية

أعطى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، إشارة تفعيل الورشة الخاصة بإنتاج المواد الأولية بوحدة المدية الموجهة لصناعة المضادات الحيوية.

وقال المدير العام لمجمع صيدال للتلفزيون الجزائري، أن الورشة ستمكن من إنتاج 750 مليون طن مادة خام في السنة الأولى، أي ما قيمته 850 مليون دولار.

موضحا أن 250 مليون دولار ستكون موجهة للاستهلاك المحلي، وأكثر من 600 مليون دولار موجهة للتصدير.

كما عاين الوزير رفقة والي الولاية وحدة إنتاج المرشحات الصناعية للشركة “دار المصفاة” المتخصصة في إنتاج مختلف أنواع المرشحات الصناعية (FILTRES INDUSTRIELS).

حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية 250 وحدة في اليوم.

كما أسدى الوزير عدة توجيهات بخصوص تطوير إدماج المدخلات المحلية كالنسيج الغير المنسوج.

بالإضافة إلى التفكير في إنتاج المصافي والمركبات بغية مرافقة المستثمرين الناشطين في مجال تركيب وتصنيع السيارات.