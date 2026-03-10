تفعيل تدابير الوقاية والمراقبة ومكافحة الجراد بولايتي بشار وبني عباس

وترجم تفعيل مؤخرا لهذه التدابير التي تأتي عقب الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول سيفي غريب. والذي خصص لتقييم مدى جاهزية خطة العمل الاستباقية التي تم وضعها لاحتواء انتشار الجراد ببعض ولايات الجنوب الغربي. عبر تسخير موارد لوجستية وبشرية هامة من قبل مديريتي المصالح الفلاحية. و المعهد الوطني لحماية النباتات بالتعاون مع قطاعات أخرى، حسب ما تمت الإشارة له.

ويكمن الهدف الرئيسي من هذه التدابير في ضمان مراقبة دائمة لتطور أسراب الجراد في مناطق مختلفة من الولايتين المذكورتين، خصوصا في ظروف مناخية ملائمة لتكاثرها. وخلال وقوفهما على هذه التدابير ميدانيا, أسدى واليا بشار وبني عباس عدة تعليمات للمسؤولين المعنيين تهدف بشكل خاص إلى تعزيز اليقظة والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، من أجل ضمان تدخلات سريعة وفعّالة للحد من انتشار الجراد وحماية المحاصيل الزراعية في هذه المناطق من الجنوب الغربي للبلاد, وفقا لنفس المصدر.

