تفعيل تدابير الوقاية والمراقبة ومكافحة الجراد بولايتي بشار وبني عباس

بقلم أسماء
  • 53
  • 0

 تم تفعيل تدابير وقائية لمراقبة ومكافحة الجراد بولايتي بشار وبني عباس, في إطار مقاربة استباقية وضعتها السلطات العليا للبلاد.

