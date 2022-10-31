تفعيل دروس الدعم لتلاميذ “الباك “و”البيام”

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية، تأمرهم من خلالها بتفعيل دروس الدعم لتلاميذ الأقسام النهائية.

وسيتم تفعيل دروس الدعم، بعدما تم إلغاؤها السنتين الماضيتين، بسبب وباء كورونا. لكن الوزارة أكدت هذه المرة على ضرورة منح التلاميذ ساعات إضافية، ومساعدتهم على فهم الدروس بطريقة أحسن.

كما أمرت وزارة التربية المؤسسات التربوية، بإعادة النظر في الأسئلة الخاصة بالتقويم المستمر. وتفادي الأسئلة التي تتطلب حفظا، والاعتماد على أسئلة جديدة تتضمن مستوى أعلى.

وأكدت الوزارة في مراسلتها أن التقويم الممارس حاليا والذي يرتكز أساسا على قياس كمية المعارف المخزنة في الذاكرة واسترجاعها. صار يشكل ضغطا رهيبا على المتمدرسين وعائلاتهم وهو ما أوجد ظاهرة غير صحية. تمثلت في تحميل العائلات مهمة تحفيظ الدروس لأبنائهم. وجعل الأولياء في خدمة نشاطات غير تربوية تفوق قدراتهم.

واعتمدت الوزارة مخططا للمراقبة المستمرة للتعلمات وهو مخطط يهتم بضبط فترات المراقبة المستمرة. تكمن أهميته في قدرته على تقديم المساعدة للمتمدرسين من خلال تقويم جديد.

وحسب المراسلة، فإن هذا المخطط يقتضي تغيير طبيعة الأسئلة وتقييمها بحيث يتم تنويع الأسئلة المتعلقة. بالمراقبة المستمرة حتى تكون مرتبطة بمستويات التفكير.

وتتمثل المستويات في المستوى الأدنى الذي يجب ألا يشكل تقييمه أكثر من 20 من المائة. من المجموع العام للنقاط الممنوحة للتقويم ويتكون من أسئلة حول المعارف.

ويهدف هذا المستوى من الأسئلة إلى استرجاع مخزون المعلومات في الذاكرة أو التعرف. إضافة إلى أسئلة الفهم التي تتمثل في تحديد الأفكار الرئيسية، أو الوصف.

ويتضمن المستوى أيضا أسئلة التطبيق التي تتطلب حل مشكلة باستخدام القاعدة أو المبدأ والإجراءات المناسبة. من المجموع العام للنقاط الممنوحة في التقويم.

ويخص هذا المستوى أيضا مهارات متعلقة بتنظيم المعلومات وتصنيفها وتحليلها وتقييمها. بهدف توليد أفكار وإدراك عناصر المشكلة والعلاقة بينها والاهتداء الى شواهد مؤيدة.