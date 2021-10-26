تفعيل عمل لجنة مراقبة ومتابعة وفرة الأدوية

استقبل وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، مساء الإثنين، وفدا من النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، برئاسة مسعود بلعمبري.

وإتفق الجانبان على ضرورة تفعيل عمل لجنة خلية مراقبة ومتابعة وفرة الأدوية التي تضم ممثلين عن وزارة الصحة وشركائها.

بالإضافة إلى بحث المسائل المتعلقة باحتياجات المواطنين من حيث المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية.

وحسب بيان لوزارة الصحة، جدد الوزير التأكيد على أنّ هذا النوع من اللّقاءات التشاورية يعتبر المجال الأنسب للحوار والتشاور على جميع المستويات.

وشدد الوزير على أهمية انتهاز فرصة التغيير والتجديد من خلال المشاركة بقوة في الجلسات الوطنية المقبلة لقطاع الصحة.

ومن جهتهم، أشاد وفد النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بالأجواء التي طبعت أشغال الجلسات الجهوية التحضرية للجلسات الوطنية للصحة التي شاركوا فيها.

وأعرب أعضاء الوفد، عن استعداد نقابتهم للمشاركة بقوة في الجلسات الوطنية للصحة بهدف تنظيم القطاع بصفة عامة ومهنة الصيدلة بصفة خاصة.

كما تناول الطرفان مسألة صدور لائحة المؤثرات العقلية في الجريدة الرسمية. بالإضافة إلى النصوص التطبيقية للقانون 11-18 المتعلق بالصحة حول الصيدلي ومساعد الصيدلي والتكوين المتواصل.

هذا وطرح أعضاء المكتب النقابي، عددا من الانشغالات والاقتراحات المهنية الراهنة، على غرار تكوين موظفي الصيدليات وتوسيع عملية التلقيح ضد كوفيد-19 والتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية.

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