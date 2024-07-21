تفعيل قدرة إقليم شمال افريقيا.. الإتحاد الافريقي يبدي موافقته على توصيات الرئيس تبون

أبدى الاتحاد الافريقي موافقته على توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن تفعيل قدرة إقليم شمال افريقيا.

ويندرج التقرير المقدم من قبل رئيس الجمهورية بصفته رئيس قدرة إقليم شمال افريقيا في إطار تفعيل القوة الافريقية الجاهزة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية للبنية الافريقية للسلم والأمن.

وكان الرئيس تبون قد أوصى في التقرير الذي قدمه نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي بضرورة تعزيز المكاسب وتدعيم النتائج المحرزة من خلال الترحيب بإعلان جاهزية قدرة إقليم شمال إفريقيا وتوفير الدعم الضروري للأمانة التنفيدية لقدرة اقليم شمال افريقيا والمضي في عملية مراجعة المفهوم الاستراتيجي للقوة الافريقية الجاهزة.