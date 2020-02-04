تفعيل لجان مشتركة بين وزارة التعليم العالي والإتحادية الوطنية للتعليم العالي

تم، اليوم الثلاثاء، تفعيل لجان مشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأفادت الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، أنه وخلال لقاء بين الأمين العام للإتحادية، مسعود عمارنة، ووزير التعليم العالي، شمس الدين شيتور، تقرر تفعيل لجان مشتركة من ممثلي الوزارة والإتحادية.

ويتعلق الأمر بكل من الجنة الوطنية المشتركة للسكن، اللجنة الوطنية المشتركة للمسار المهني، اللجنة الوطنية المشتركة للبحث العلميوالتطوير التكنولوجي، اللجنة الوطنية المشتركة لتقييم مسارات التكوين والتعليم، اللجنة الوطنية المشتركة للمنازعات.

وأضاف البيان أن الطرفان إتفقا أيضا على عقد إجتماع رسمي، يحضره ممثلو الإتحادية، يخصص لدراسة وبالتفاصيل ملفات محل الإنشغال.