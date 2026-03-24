تفعيل لجنة اليقظة لمتابعة عملية إستيراد الأغنام

عقد صبيحة اليوم الثلاثاء والي ولاية قالمة سمير شيباني جلسة عمل خصصت لمتابعة الترتيبات التنظيمية واللوجيستية الخاصة بهذه العملية. و الوقوف على التحضيرات الجارية في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى استيراد مليون رأس من الأغنام بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2026.

بداية الجلسة تم تفعيل لجنة اليقظة الولائية لمتابعة عملية إستيراد الاغنام والتي تضم مختلف المتدخلين. وخلال الجلسة إستعرض مدير المصالح الفلاحية، الترتيبات الخاصة بهذه العملية، من حيث النقل، نقاط البيع المقترحة، مراكز الحجر الصحي. بالاضافة كذلك إلى فضاءات الراحة، مدى جاهزية الهياكل لإستقبال الأغنام، الفرق البيطرية المكلفة بالمراقبة والمتابعة الصحية لها.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور