تفعيل مختلف آليات التعاون بين الجزائر ومدغشقر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر، كريستين رازاماناهاسوا.

وحسب بيان للوزارة، شكل هذا اللقاء فرصة استعرض خلالها الجانبان العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الجزائر ومدغشقر. والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات ذات المنفعة المشتركة.

وأشاد الجانبان بالدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية كرافد هام من روافد توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

كما أكدا على ضرورة تحديث وتطوير الإطار القانوني وتفعيل مختلف آليات التعاون. فضلا عن تكثيف الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

وتقوم رازاماناهاسوا، بزيارة رسمية إلى الجزائر، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.