تفعيل مخطط العمل الإستباقي للوقاية من الحرائق

اعتمدت المديرية العامة للحماية المدنية مخططا استراتيجيا للوقاية من الحرائق ومكافحتها خلال الصائفة الحالية يعتمد على العمل الاستباقي.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، نسيم برناوي، تم تجنيد 20 ألف عون ورفع عدد المفارز الجهوية. فضلا عن مضاعفة طائرات إطفاء الحرائق.

وأضاف ذات المسؤول، أن المخطط الاستراتيجي الوقائي لمكافحة الحرائق لهذه السنة انطلق باكرا منذ شهر فيفري الماضي. بداية من عمليات التحسيس التي عرفت مشاركة مختلف الفاعلين في المجال ومست كل الفئات.

كما أبرز أن تلك العمليات شملت الفلاحين، والسكان المجاورين للمناطق الغابية. إلى جانب المدارس والمساجد والأماكن الجوارية وتنظيم القوافل الوقائية بشكل متتابع ويومي. ليبلغ عدد العمليات التحسيسية أزيد 1500 عملية منذ الفاتح ماي الماضي.

وفيما تعلق بثقافة التبليغ، أكد برناوي تلقيهم لعشرات التبليغات التحذيرية على مستوى مراكز التنسيق العملياتي. وهو ما من شأنه المساهمة في إخماد تلك الحرائق قبل انتشارها.

وجندت المديرية العامة للحماية المدنية 20 ألف عونا، موزعين عبر 505 وحدة تدخل. وكذا إعتماد تكتيك التدخل الأولي لإخماد الحرائق عند نشوبها.

كما يضم البرنامج التركيز على الأرتال الولائية المتدخلة، وتدعيمها باستحداث 5 مفارز جهوية. موزعة عبر ولايات سيدي بلعباس، الشلف، البليدة، سطيف، الطارف، تتدخل لدعم الأرتال الولائية في حالة الحاجة لذلك.

كما تم تدعيم الإمكانيات الجوية لمكافحة الحرائق، باستئجار 12 طائرة من نوع R tractor، بسعة 3000 لتر. وهو ما مكن من تحقيق فعالية عالية في عمليات إخماد الحرائق آخرها الحريق الذي نشب في باتنة.

هذا وتسببت الحرائق منذ الفاتح ماي في إتلاف 178 هكتار من الغابات، و18 ألف نخلة، و10 آلاف شجرة مثمرة.