تفعيل منصة “إبتكار” للطلاب والأساتذة ومقدمي الخدمات والحاضنات

كشفت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل منصة “إبتكار”.

وتعمل منصة إبتكار على اقتراح عدة خيّارات وإضافات محيّنة لصالح جمهور الطلاب والأساتذة ومقدمي الخدمات. فضلا عن حاضنات الأعمال الجامعية.

كما أنّ الأمر يتعلق بإصدار محيّن لمنصة “إبتكار الخدمات”. الموجهة للطلاب حاملي مشاريع التخرج وللأساتذة وعموم مقدمي الخدمات من مراكز البحث وحاضنات للأعمال الجامعية من خلال بوابة لكل فئة.

وستسمح المنصة بالمتابعة والمراقبة، فضلا عن تقييم الخدمات المقترحة. إذ تعتبر أداة فعّالة للمساعدة في صنع القرار وتقييم الجدوى العلمية. وحوكمة إستخدام واستعمال التجهيزات العلمية الثقيلة ذات التقنية العالية الموفرة من طرف مراكز البحث.

وأضافت المديرية، أنه يمكن زيارة المنصة على الرابط: https://ibtikar.dgrsdt.dz . كما يتسنى الإستفادة من خدماتها من خلال دليل الإستخدام: https://youtu.be/QDIj5-6BbPI?si=IGA7hFOnrIDJ05pO

وأشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، رفقة وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد. ورئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي. على زيارة عمل وتفقد لجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار، والوقوف على حصيلة النشاطات الابتكارية للطلبة.