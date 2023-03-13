تفعيل نظام الدخول والخروج إلى الاتحاد الأوروبي.. هذا ما اقترحته فرنسا

قالت السلطات الفرنسية إن الدولة تريد تأجيل تفعيل نظام الحدود الجديد إلى الإتحاد الأوروبي – نظام الدخول / الخروج (EES). حتى انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وستقام الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، التي تقام مرة كل أربع سنوات، في باريس. حيث تمثل أكبر حدث يتم تنظيمه على الإطلاق في فرنسا.

وستبدأ أولمبياد باريس في 26 جويلية 2024 وتنتهي في 11 أوت 2024. مما يعني أن فرنسا تريد تأجيل EES حتى النصف الثاني من العام المقبل، وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.com.

وأعلن مسؤولون في الإليزيه، أن السلطات تسعى إلى تأخير إدخال EES. من أجل تجنب التأخير عند المعابر الحدودية من المملكة المتحدة والفوضى في المطارات حيث من المتوقع أن يصل عدد كبير من الأجانب إلى فرنسا.

ووفقًا لهذا المصدر، كان الوزراء يأملون في أن يخفف نظام الحدود الجديد للاتحاد الأوروبي. من الاحتكاك الحدودي الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك ، فقد تم التأكيد على أن النصف الأول من عام 2024 ليس هو الوقت المناسب لمثل هذه الخطوة. لأن النظام قد يتسبب في حدوث ازدحام.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت السلطات الفرنسية أن موقفها لا يرتبط فقط بالقادمين من المملكة المتحدة. ولكن أيضًا بجميع المسافرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي. حيث أن الغرض الرئيسي من EES هو تسجيل بيانات الدخول والخروج للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعبرون. الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وسيتم تطبيق EES على جميع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يسافرون إلى منطقة الاتحاد الأوروبي / شنغن. بغض النظر عما إذا كانوا يخضعون لبرنامج الإعفاء من التأشيرة.

كما سيستخدم النظام بصمة الإصبع بالإضافة إلى التعرف على الوجه. من أجل بناء ملف تعريف بيولوجي لجميع مواطني البلدان الثالثة.

كما سيساعد الدول الأعضاء على التعامل مع عدد متزايد من المسافرين. وتقليل الهجرة غير النظامية إلى الكتلة، من بين أشياء أخرى كثيرة.

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