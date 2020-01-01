تفعيل نظام “سيربالاك” لضبط أسعار البطاطا بالسوق

تعمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري رفقة الشركاء الفلاحيين، على وضع خطة طريق لإعادة تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية في شعبة البطاطا.

كشف رئيس المجلس المهني لشعبة البطاطا، قدماني لحسن، اليوم الأربعاء في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه يتم حاليا دراسة العودة لنظام “سيربالاك” في شعبة البطاطا.

وأشار قدماني أن الوزارة بصدد وضع رزمانة عمل يتم من خلالها رصد مقترحات الفلاحين في كل الولايات المنتجة لهذه المادة.

مشيرا أنه يتم حاليا دراسة إمكانية إدراج كميات من منتوج البطاطا في عدة ولايات ضمن نظام الضبط “سيربالاك”.

وأكد قدماني في السياق ذاته أن الإنتاج الوطني من مادة البطاطا بلغ 20 ألف طن هذا الموسم.

وكشف عن عقد اجتماعات بكل من ولايات البويرة، ورقلة والوادي خلال هذا الأسبوع، وتم خلالها الإعلان على تفعيل قريب لنظام سيربالاك.

وتم أيضا الإتفاق على إدراج أزيد من 6.000 طن من البطاطا ضمن نظام “سيربالاك” بولاية البويرة، إلى جانب كميات مماثلة بولايات أخرى.

وأضاف قدماني أنه تم رفع مقترحات موسعة من طرف الفلاحين إلى الوزارة الوصية، خلال هذه الاجتماعات.

ونوه المتحدث أن نظام الضبط الذي تم تفعيله سيساعد على ضبط الأسعار بالنسبة للفلاح والمستهلك على السواء.