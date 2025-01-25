تفعيل 3 مشاريع جزائرية مبتكرة في الصحة الإلكترونية

تم تفعيل ثلاثة مشاريع جزائرية مبتكرة في مجال الصحة الإلكترونية، وهذا خلال الدورة الأولى لتظاهرة “الجزائر سلاشس دي” (Algiers Slush’s D)، الموسومة “ابدأ الآن ما يحتاجه المرضى لاحقاً” التي افتتحت الخميس بالعاصمة.

ونُظمت هذه النسخة تحت رعاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ووزارة الصحة. حيث جاء المحفل بتنظيم مشترك بين “روش الجزائر” والمسرع العمومي للمؤسسات الناشئة “ألجيريا فانتشر”(Algeria Venture”. كما تميزت الدورة بمشاركة سبع شركات ناشئة من أصل أربعين مشروعاً مقدّماً.

ورغبةً في تحسين رحلة علاج المرضى عبر اتباع أساليب مبتكرة، قدّمت الشركات الناشئة السبعة التي تم اختيارها. مشاريع مبتكرة، خصّت ثلاثة مجالات ذات أولوية تتعلق بـ “تحسين التواصل في الوقت الفعلي بين أخصائيي الرعاية الصحية. تحسين طرق الرعاية الصحية في المستشفيات وتحسين وضمان خدمة مراقبة المرضى عن بعد”.

وبناءً على جملة المعايير المتمثلة في “الجدوى والقيمة المضافة وإمكانية التوسع”، اختارت لجنة التحكيم ثلاثة مشاريع تعود لـلشركة الناشئة Sihatech. وقدّمت الشركة حلاً لحجز المواعيد الطبية عبر الإنترنت مع الأطباء، كما طرحت حلّ “Docteur 360”. الموجّه للمرضى المصابين بالسرطان، وبرنامج إدارة العيادات الطبية “M-Click”.

وأفيد أنّ المشاريع المذكورة ستحظى بدعم وتوجيه متخصّص من طرف شركة روش الجزائر وAlgeria Venture. وستمثل هذه المشاريع “الخطوات القادمة نحو التحول الرقمي في قطاع الصحة في الجزائر”.

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