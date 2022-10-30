تفقد السكنات.. زيارات فجائية للمدير العام لوكالة “عدل”

عاين، للمرة الثانية، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، “عدل” فيصل زيتوني موقع 1800 مسكن عدل بالسويدانية، في العاصمة. حيث رافقه في هذه الزيارة الصباحية المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق.

كما أسدى المدير العام لوكالة عدل، بعض التعليمات لمؤسسات الانجاز والقائمين على المشروع. وبعدها كانت زيارة فجائية مساء نفس اليوم، للإطلاع على مدى تنفيذ تعليماته. وتجدر الإشارة –يضيف بيان الوكالة- فإن الأشغال انتهت بعدد من التجزئات بعد زيارة المدير العام .

في حين، قام زيتوني، بزيارة ميدانية لـ 451 مسكن عدل بموقع 29 و 524 بموقع 19 بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله. أين دعا المدير العام إلى الشروع في تنظيف التجزئات المنتهية بها الأشغال.

وكان قد كشف وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، عن موعد الانطلاق في توزيع 120 ألف وحدة سكنية شهر نوفمبر. وأوضح الوزير، أنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على بدأ عملية توزيع برنامج الفاتح نوفمبر في 15 من نفس الشهر.

كما أشار وزير السكن في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية لبعض المشاريع في سيدي عبد الله، أن عملية توزيع السكنات تمس جميع الولايات.

وعن عدد السكنات التي تم توزيعها منذ بداية السنة، قال بلعريبي، إن “في الثلاثي الأول والثاني 70 ألف وحدة سكنية”. و”في 5 جويلية تم توزيع 160 ألف وحدة سكنية، وبتاريخ 20 أوت، وزّعت 30 ألف وحدة سكنية”.