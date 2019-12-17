تفكير بلماضي في الإستقالة.. زطشي يرُد!

رد رئيس الفاف خير الدين زطشي، على الإشاعات الكثيرة التي روجت بعد كأس أمم إفريقيا، والقائلة بقُرب إستقالة جمال بلماضي.

وصرّح الرجل الأول في الإتحاد الجزائري لكرة القدم لـ”رويترز” قائلا :”كل ما في الأمر هو أن بلماضي كان بحاجة للراحة”.

وواصل :”لقد كان يريد ترتيب الأفكار، وإعادة شحن بطارياته فقط، ويسعى لتقديم الأفضل من أجل إسعاد الجزائريين”.

وأوضح الرئيس السابق لنادي بارادو، بأن إستمرار التقني الشاب على رأس الخضر أمر مفروغ منه.

يُذكر بأن صاحب الـ43 عاما، ترك الكثير من الغموض بخصوص مُستقبله بعد التتويج بالكان، وهو ما أثار حالة قلق كبيرة.

لتعود الأمور الى مجاريها سريعا، بعد أن إلتزمت الفاف بتحقيق رغباته على أرض الواقع لمواصلة عمله بكل هدوء.