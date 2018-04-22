تفكيـــك شبكـــة دوليـــة لتهريــــب العــاج وحجـــز 4 أنيــــاب فيلــــة في ميلـــة
اسم دبلوماسي أجنبي ذكر في القضية
علمت «النهار» من مصادر مطلعة بأن مصالح أمن ولاية ميلة قد فككت شبكة دولية منظمة تشتغل في مجال تهريب العاج، وأثمرت العملية استرجاع أربعة «أنياب» يرجح أنها تعود لفيل إفريقي.
ووفقا لمرجعنا، فإن العملية سمحت بتوقيف خمسة أشخاص وفقا للتسريبات الأولية، في انتظار النتائج النهائية للتحقيق الأمني والقضائي الذي فتح في هذا الشأن.
واستنادا للمرجع الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن العملية الميدانية انتهت بتوقيف جميع أفراد الشبكة التي يرجح أن أطرافها ينحدرون من ولايات مختلفة للوطن، وقال المصدر إن التحقيق الأمني سمح بتوقيف شخصين من تيارت، ويرجح أن يتم ضبط الملف نهائيا على نهار اليوم الأحد، قبيل إحالته رسميا على القضاء للبت فيه وفقا لإجراءات التلبس والتتبع.
وقال مصدر مطلع إن اسم إطار كبير في الدبلوماسية الأجنبية ورد ضمن الملف، حيث يشتغل في إحدى الهيئات الديبلوماسية الإفريقية، وتفيد المصادر أن المجموعة الموقوفة تضم امرأة من الوزن الثقيل من ولاية عنابة.
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