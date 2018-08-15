تفكيك ثالث ورشة سرية لصنع الشمة وتعليبها في وهران

تمكن عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالسانية في وهران، في عملية ثالثة من نوعها من حجز كمية معتبرة من الشمة.

العملية جاءت بناء على استغلال لعلومات واردة إليهم تفيد بوجود ورشة لصنع مادة الشمة بطريقة غير شرعية على مستوى المنطقة الصناعية رقم 01 بالسانية.

على إثر ذلك تم تشكيل دورية بقيادة قائد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالسانية بعد طلب إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية.

واسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من الشمة قدر وزنها الاجمالي بـ 75680 كلغ جاهزة للتعليب،

204كيس جير بوزن إجمالي قدر بـ 5100 كلغ، 50كيس ملح بوزن إجمالي قدر بـ 50 كلغ، 2640 شريط التعليب يحمل العلامة أصيلة بليس، 283 لفافة ورق أملس للتعليب الداخلي علامة أصيلة بليس 106 لفافة بطول 70 متر للوحدة تحمل العلام أصيلة بليس420 علبة كرطونية حجم كبير تحمل علامة أصيلة.