تفكيك جماعة أشرار استولت على كيلوغرام ذهب من مسكن بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الخامس بوهران، من تفكيك جماعة أشرار تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 إلى 36 سنة تورطوا في قضية السرقة من داخل مسكن.

وتم استرجاع مجوهرات نفيسة قدرت بـ 1 كلغ من المعدن الأصفر بقيمة 800 مليون سنتيم، فيما تم حجز 3 مركبات تستعمل في السرقة.

العملية تمت استغلالا لشكوى تقدم بها الضحية الذي تعرض مسكنه للسرقة، أين استولى على كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر إلى جانب مبلغ مالي.

لتفتح مصالح الأمن تحرياتها أفضت إلى تحديد هوية أحد أفراد الشبكة الذي تم إلقاء القبض عليه وبعد استكمال التحقيقات معه تم الوصول إلى اثنين آخرين من شركائه كانا على متن مركبتين من نوع توينغو واديس بحي بتيلاك، بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش مسكن أحدهم تم ضبط الذهب المسروق.

وبعد وضع خطة محكمة التنفيذ، تم توقيف باقي المتهمين الذين كانوا على متن سيارة من نوع “بيجو 206” بمحور الدوران المرشد وبعد تمديد الاختصاص إلى بلدية قديل، تم العثور على باقي المجوهرات بمسكن أحدهما.