تفكيك جماعة أشرار تحترف السرقة ببرج البحري

عالج أمن العاصمة قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد للسرقة، السرقة بالكسر من منزل مع توافر ظروف التعداد والليل والمشاركة.

وتمّ توقيف 4 أشخاص لسرقتهم 20 مليون سنتيم 500 أورو، 3 سلاسل من الممعدن الأصفر، خاتمين من نفس المعدن.

حيثيات القضية انطلقت بعد ترسيم مواطن لشكوى لدى مصالح الأمن الحضري السابع برج البحري.

وتفيد الشكوى تعرّض مسكنه خالته التي يقوم بحراسته، للسرقة من طرف مجهولين.

واستولواعلى 20 مليون سنتيم، 500 أورو، 3 سلاسل من الممعدن الأصفر، خاتمين من نفس المعدن ومجموعة بطاقات مغناطيسية وبنكية.

لتباشر عناصر الشرطة تحرّياتها التي أفضت إلى تحديد هويّة أحد المشتبه فيهم الذي تمّ توقيفه على مستوى سوق موازي.

حيث تبيّن بأنّه مسبوق قضائيا، بعد إخضاعه لعملية الملامسة الجسدية، ضبط بحوزته على 30 قرص مؤثّر عقلي و2000 دينار.

وبمواجهته بما نسب إليه، أفصح عن هويّة شركائه الثلاثة الذين تمّ توقيفهم بعد تحرّيات معمّقة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.