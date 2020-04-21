تفكيك جماعة أشرار مختصة في السرقة ليلا أثناء حظر التجوال بوهران

تمكنت عناصر من الامن الحضري 19 بالتنسيق مع الأمن الحضري 14 من توقيف مجرم ينشط ضمن جماعة أشرار متخصصة في السرقة بالتعدد تحت ظرف الليل باستعمال عربة مجرورة بحيوان خلال فترة الحجر الصحي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المتورط البالغ من العمر 29 سنة ظبط متلبسا بالسرقة اين تم استرجاع إطارات فولاذية للعجلات، بطاريتين، مكبر صوت من الحجم الكبير خاص بالسيارات، آلة قاطعة الحديد كبيرة الحجم، صندوق مفاتيح وبراغي من مختلف الأحجام والأنواع، وازم بناء واجهزة راديو

واستكمالا للتحقيقات تبين أن المتورط الرئيسي نفذ 10 سرقات مختلفة ضد 10 ضحايا حيث وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم استرجاع دراجة نارية من نوع سكوتار MPK.