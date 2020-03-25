تفكيك جماعة أشرار مختصة في تزوير الأوراق النقدية وحجز أكثر من 4 ملايير سنتيم مزورة

تمكنت عناصر من الكتيبة الإقليمية لدرك السانية بالتنسيق مع عناصر من الفرقة الاقليمية لدرك سيدي الشحمي وفرقة النجمة بوهران من تفكيك جماعة أشرار متكونة من 3 اشخاص مختصة في ترويج وتزوير العملة الوطنية.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة الجماعة الإجرامية تمرير أموال مزورة ليتم بعد خطة محكمة التنفيذ توقيف 3 مركبات.

تم ضبط بعد اخضاعها للتفتيش مجموعة من الاوراق النقدية المزورة فئة 2000 دج بقيمة اجمالية تقدر ب 4.5 مليار سنتيم.

فيما تم استرجاع عتاد يستعمل في عمليات التزوير من بينها جهاز كمبيوتر من نوع HP و طابعة من نوع كانون إلى جانب هواتف نقالة و3 سيارات سياحية كانت تستعمل في تنقل المروجين.

وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر الدرك لإستكمال التحقيقات معهم قبل احالتهم على الجهات القضائية.