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تفكيك جماعة أشرار مختصة في سرقة المنازل في الشلف

بقلم نادية بن طاهر
تفكيك جماعة أشرار مختصة في سرقة المنازل في الشلف
صورة من الأرشيف
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تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكريمية في الشلف، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية متكونة من 4 أشخاص، مختصة في سرقة المنازل.

وحسب بيان لدرك الشلف، تعود وقائع القضية نهاية هذا الأسبوع، بعد تقديم شكوى من طرف احد المواطنين حول تعرض منزله للسرقة من طرف مجهولين.

ليتم فتح تحقيق في القضية، حيث توصل الأفراد بعد تكثيف التحريات وتفعيل عنصر الاستعلامات إلى التوصل من تحديد هوية أحد الفاعلين.

وبعد توقيفه والتحقيق معه أقر على باقي شركائه والبالغ عددهم 3 أشخاص. أين تم توقيفهم واسترجاع بعض الأغراض المسروقة من المنزل.

هذا وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، وهذا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في شأنهم.

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