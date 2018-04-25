تفكيك جماعة أشرار مع حجز أسلحة بيضاء بتيبازة

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة من تفكيك جماعة أشرار متكونة من 05 أفراد، تمتهن السرقة والإعتداء بإستعمال الأسلحة البيضاء.

على إثر تلقي مصالح أمن دائرة بوسماعيل لمعلومات تفيد بوجود أشخاص في حالة شجار علني وسط المدينة، تم توجيه تشكيل أمني لعين المكان.

ليتم توقيف شخص وبحوزته سيف تقليدي من الحجم الكبير، وإستغلالا للمعلومات مع الإستعانة بالوسائل التقنية والتكنولوجية.

تم تحديد هوية أفراد العصابة في ظرف وجيز، وبعد التنسيق مابين الجهات القضائية لنيابة محكمة القليعة تمكن عناصر الأمن.

من حجز 3 سيوف تقليدية كبيرة الحجم، قارورتي غاز مسيل للدموع، سكينين من نوع “أوبينال” و03 صواعق.

بالإضافة إلى 05 أسلحة بيضاء معروفة “بالسينيال”و قطعتي مخدرات لغرض الإستهلاك الشخصي.

بينت تحقيقات الشرطة، أن جل الموقوفين مسبوقون قضائيا، وكانوا وراء عدة عمليات إجرام بالسطو والإعتداء على المواطنين.

تمت متابعتهم بتهمة تكوين جمعية أشرار، بث الرعب في أوساط السكان، المساس بالسكينة العامة، الإعتداء المعنوي على الأشخاص.

تعريض حياة الأشخاص وتعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر، حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

تم تقديمهم الى الجهات القضائية لولاية تيبازة، وقدصدر في حقهم الحبس الإحتياطي في إنتضار محاكمتهم.