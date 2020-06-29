تفكيك جماعة إجرامية لترويج المؤثرات العقلية والمخدرات في سوق اهراس

نجحت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية سوق اهراس، في تفكيك نشاط عصابة إجرامية منظمة مختصة في بيع وترويج المؤثرات العقلية والمخدرات.

العصابة تتكون من 3 أشخاص هم في العقد الثالث من عمرهم، حيث أسفرت العملية عن حجز 679 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، وقطع صغيرة من المخدرات قنب هندي، حيت تم تحويلهم على التحقيق بعد اخطار الجهات القضائية.

و حسب المعلومات المتوفرة لـ”النهار”، فان عملية تفكيك نشاط العصابة الإجرامية جاء اثر معلومات دقيقة وصلت لعناصر BRI مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية و المخدرات باحد احياء وسط مدينة سوق اهراس، واستغلالا للمعلومة تم إتخاد الإجراءات وإستصدار إذن بتفتيش منزل أحد أفراد العصابة اين تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية و قطع صغيرة من القنب الهندي، ليتم تحويلهم على مقر الفرقة الامنية المختصة .

هدا و قد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين من أجل تقديهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد الانتهاء من كافة الاجراءات ، للنظر في التهم الموجهة إليهم و المتعلقة أساسا في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخزين عرض بيع توزيع ونقل والإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.