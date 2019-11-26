تفكيك جماعة اشرار مختصة في المتاجرة بالكوكايين بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل BRI 02 التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران من الايقاع بجمعية أشرار مختصة في ترويج والمتاجرة في المخدرات الصلبة.

اين تم توقيف 5 متورطين وحجز 20 كيسا بوزن 8 غرام من الكوكايين الى جانب صفائح من المخدرات بوزن 300 غ كيف المعالج و30 قرصا مهلوسا، مركبتين ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

الموقوفون الذبن تتراوح أعمارهم مابين 26 و 31 سنة من بينهم مسبوقين قضائيا تم الايقاع بهم بكل من احياء إبن سينا، قمبيطة وسانت اوجان.

حيث تم تحرير إجراء قضائي ضدهم سيحالون بموجبه أمام العدالة.