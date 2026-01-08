تفكيك جماعتين إجراميتين مختصتين في النصب والتزوير بالأبيار

نجحت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة المساس بالممتلكات التابعة للمقاطعة الثالثة للشرطة القضائية بالأبيار، خلال الأسبوع المنصرم، في تفكيك جماعتين إجراميتين تتكونان من ستة (06) أشخاص من بينهم امرأة. جميعهم مسبوقون قضائيًا، ينشطون في مجال النصب والاحتيال مع التزوير والسرقة.

وجاءت هذه العملية النوعية إثر تلقي المصالح الأمنية عدة شكاوى من مواطنين تعرّضوا لعمليات نصب واحتيال مرفوقة بتزوير محررات إدارية وسرقة ممتلكاتهم. حيث أقدم المشتبه فيهم على الاستيلاء على أثاث منزلي من داخل مسكن أحد الضحايا بالعاصمة.

وبعد فتح تحقيق معمّق تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميًا، تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في ظرف وجيز، مع استرجاع المسروقات وحجز عدة أغراض استُعملت في النشاط الإجرامي. تمثلت في أثاث منزلي مسروق مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 6 ملايين و300 ألف سنتيم ثلاثة (03) هواتف نقالة استُعملت في عمليات التزوير محررات مصرفية. محل تزوير أجهزة إعلام آلي.

وقد تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، في إطار مواصلة الجهود الأمنية الرامية إلى محاربة الجريمة وحماية ممتلكات المواطنين