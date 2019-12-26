تفكيك جمعية أشرار اختصت في السرقة ببشار

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بشار، من تفكيك جمعية أشرار اختصت في السرقة.

وجاءت العملية على إثر قيام عناصر المصلحة بدوريات في مختلف أحياء قطاع الاختصاص، والتي مكنت في حدود الثالثة صباحا، من رصد شخص مشتبه به، كان يرتدي قناعا أسود اللون “cagoule”، حاملا قارورة غاز بوتان.

ليتم توقيفه واقتياده إلى المصلحة، أين تبين أنه قام باقتراف فعل سرقة قارورة غاز البوتان من أحد المنازل.

ومكنت التحريات مع المشتبه فيه الموقوف، من الوقوف على فعل إجرامي آخر تمثل في سرقة دارجة نارية من نفس المنزل، وهذا بمساعدة شريك له.

هذا الأخير قام بإخفاء الدراجة النارية محل السرقة عند شخص آخر “طرف ثالث”.

وتمكنت قوات الشرطة من توقيف المشتبه فيهما الآخرين، مع استرجاع الدراجة النارية محل السرقة.

وبموجب ملف إجراء قضائي، لتكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجناية السرقة بالتعدد بتوافر ظرفي الليل والتسلق، وإخفاء أشياء مسروقة، وعدم التبليغ عن جناية فورا رغم العلم بوقوعها فعلا.

قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحال ملف القضية والأطراف أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة.

ليتم إصدار أمر إيداع في حق المشتبه فيه الرئيسي، مع وضع المشتبه فيهما الآخرين تحت إجراء الرقابة القضائية.