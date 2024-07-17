تفكيك جمعية أشرار مختصة في السرقة.. إسترجاع مسروقات وتوقيف 3 أشخاص بتلمسان

تمكن أفراد الأمن الحضري بوهناق التابع لأمن دائرة منصورة بأمن ولاية تلمسان من الإطاحة بجمعية أشرار مختصة في السرقة.

العملية جاءت على إثر شكوى من أحد المواطنين مفادها تعرضه للسرقة من طرف مجموعة أشخاص طالت أجهزة ومستلزمات بناء.

بعد تفعيل الجانب الإستعلاماتي من طرف عناصر الشرطة تم تحديد مكان تواجد عناصر الشبكة الاجرامية بأحد المساكن أين تم تفتيشه بالتنسيق مع الجهات القضائية وتوقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 26 سنة و38 سنة مع إسترجاع المسروقات متمثلة في مكيفات هوائية 2 تلفاز معدات بناء مختلفة.

بعد إستيفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي عن قضية ” تكوين جمعية أشرار لأجل إعداد لجناية سرقة من داخل مسكن بتوافر ظرفي الليل والكسر والتسلق ” قدموا بموجبه المشتبه فيهم أمام العدالة.