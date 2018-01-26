تفكيك جمعية أشرار مختصة في السرقة بوهران

تمكنت مصالح الأمن الحضري 24 بولاية وهران من تفكيك جمعية أشرار تتكون من 4 أشخاص بتهمة السرقة.

المتهمون متورطون في قضايا السرقة بالاعتداء من بينهم معتادي الإجرام.

مكنت عملية التوقيف من استرجاع دراجتين ناريتين من عائدات المسروقات ومركبة تستعمل لذات الغرض.

وتمت العملية بناءا على تحريات معمقة لمصالح الشرطة بعد تعرض أحد الضحايا لعملية سرقة من قبل مجموعة أشرار.

قاموا بترصده ثم اعتدوا عليه وسلبوه مبلغ مالي معتبر باستعمال مركبة.

وفي ذات السياق تمكنت ذات المصالح، من توقيف شخصين متورطين في قضية السرقة من داخل مسكن.

و تم تحرير ضدهم إجراء قضائي سيحالون بموجبه على العدالة.