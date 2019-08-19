تفكيك جمعية أشرار مختصة في سرقة قطع السكة الحديدية بسعيدة

في إطار مكافحة كل أشكال الجريمة، تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بأمن سعيدة، نهاية الأسبوع الماضي، من تفكيك جمعية أشرار متكونة من 4 أشخاص تورطوا في سرقة كمية كبيرة من قطع خاصة بالسكة الحديدية.

ويقدر عدد القطع الحديدة المسرروقة، 75 قطعة تثبيت للسكة الحديدية من الحجم الكبير، و4 براغي تثبيت.

بالإضافة إلى 10 قطع تثبيبت للسكة الحديدية من الحجم الصغير، و30 قطعة عرائض حديدية، و5 صفائح حديدية.

وكانت القطع الحديدة، معبأة بإحكام داخل سيارة من نوع “تيوتا هيلكس”، موجودة بحي المحطة “لاقار”.

وتعود وقائع القضية، على إثر استغلال عناصر الأمن الحضري الأول، لمعلومة تفيد بتواجد أشخاص مشبوهين على مستوى حي المحطة.

وكان هؤلاء الأشخاص، يقومون بسرقة مادة الحديد من مستودع السكة الحديدية، بواسطة المركبة النفعية المشار اليها.

وتم إلقاء القبض على كل الأطراف، مع تسجيل حالة فرار واحدة، ويتعلق الأمر بالمدعو ” ت س”.

وبعد استكمال الاجراءات الشرطية، تم تقديم الموقوفين، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و35 سنة، أمام النيابة لدى محكمة سعيدة، بتاريخ 15 أوت 2019.

حيث تراوحت العقوبات مابين 18 شهر حبس نافذ، وغرامة مالية قدرت بـ 200.000 دينار جزائري، وسنة حبس نافذة، مع غرامة مالية قدرت بـ 100.000 دج.

كما أمرت النيابة العامة بسعيدة، بحجز المركبة، ووضعها بالمحشر البلدي.

للإشارة قضية الحال ضلع فيها طفل قاصر .