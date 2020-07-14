تفكيك جمعية أشرار واسترجاع 8 دراجات نارية في العاصمة

تمكنت مصالح أمن العاصمة، من استرجاع 8 درّاجات ناريّة، بعد معالجة قضية تكوين جمعية أشرار سرقة دراجة نارية، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما.

وحسب خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن العاصمة، عالجت القضية، مصالح الأمن الحضري الرابع لسعيد حمدين، التابع لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، بعد ترسيم مواطن لشكوى بذات المصالح.

وجاء في هذه الشكوى، سرقة درّاجته النّارية، بعد أن ركنها بإحدى الوكالات التجارية.

الضحيّة تقدّم مرّة أخرى لذات المصالح قصد إبلاغ عناصر لشرطة بأن صديقه قد لمح درّاجته النارية، بإحدى الورشات بالقبة معروضة للبيع،

لتقوم على إثر ذلك مصالح الامن الحضري وفقا لتعليمات وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بتوقيف صاحب الورشة، وحجز دراجة الضحيّة أثناء عملية بيع وشراء.

وتمّ حجز سبع 7 درّاجات نارية أرقامها التسلسلية مشبوهة، بالإضافة إلى 3 بطاقات رمادية وكذا معدّات وأدوات تقطيع وتلحيم ودهن لتغيير الأرقام التسلسلية.

كا تم حجز نصف دراجة نارية وقطعة حديدية بها رقم تسلسلي لدراجة نارية، كانت مخبّأة بين الأغراض.

وبتكثيف التحرّيات، تبيّن لعناصر الشرطة أن دراجة الضحية قد تمّ تغيير مقعدها إلى لون آخر، كما تمّ تغيير رقمها التسلسلي وهو ما أثبته خبير المناجم.

كما تمّ تحديد هويّة المشتبه فيه الأول، حيث تمّ توقيفه هو الآخر، في حين بقي المشتبه فيه الثالث في حالة فرار.

​وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمامد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بوضع إثنين من المشتبه فيهما تحت الرقابة القضائية.