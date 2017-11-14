تفكيك خلية إرهابية تضم 12 شخصا بتونس

ألقت وحدات الحرس التونسي القبض على 12 عنصرا “تكفيريا” في مناطق متفرقة من تونس، يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم الثلاثاء، أن فرقة البحث والتفتيش بالحرس الوطني بولاية بنزرت شمال تونس

ألقت القبض على إرهابي تعمد التقاط صور بواسطة هاتفه المحمول لمدخل مستشفى و وحدة لنزلاء السجون هناك.

وأضاف ذات المصدر، أنه بولاية سوسة، تم إلقاء القبض على 5 عناصر إرهابية، اثنان منهم تعمدا تنزيل تدوينات وصورعبر الـفيس بوك تحرض على الإرهاب، فيما ينشط بقيتهم ضمن خلية تسفير إلى بؤر التوتر في سوريا.

و في ولاية “المنستير” تم إلقاء القبض على إرهابيين تعمد أحدهما تنزيل منشورعلى شبكة التواصل الاجتماعي يحرض على الإرهاب،

فيما تعمد الثاني تنزيل تدوينات تمجد تنظيم داعش الإرهابي.

أما في ولاية منوبة تم القبض على إرهابي يمجد التنظيمات الإرهابية ويحرض على الإرهاب,

وبمدينة طبرقة بولاية جندوبة، ألقي القبض على إرهابيين تعمدا تنزيل تدوينات وصور عبر موقع التواصل الاجتماعي تحرض على الإرهاب ويتواصلان مع عدد من العناصر الإرهابية المتواجدة في تونس.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بولاية نابل شمال شرق تونس القبض على إرهابي يحرض على الإرهاب.