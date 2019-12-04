تفكيك خلية إرهابية مغربية بإسبانيا 

أعلنت الشرطة الإسبانية صباح اليوم، عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” جميع أفرادها مغاربة، كانت تنشط بين المغرب وإسبانيا.

وتم إلقاء القبض على أحد أعضاء الخلية بضواحي العاصمة مدريد، بينما قبض على العناصر المتبقين بمنطقة الناظور وتحديداً في قرى فرجانة وبني نصر شمال المغرب.

وتحاول السلطات الأمنية تحديد ما إذا كان زعيم الخلية الذي ألقي عليه القبض في مدريد، يسعى أثناء تواجده بإسبانيا للتخطيط لتنفيذ عملية في العاصمة مدريد.

ويأتي ذلك في إطار مساعي التنظيم، للإنتقام بعد مقتل زعيمه نهاية أكتوبر الماضي.