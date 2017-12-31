تفكيك خلية إرهابية يشتبه في صلتها بداعش في تونس

تمكنت قوات الأمن التونسية خلال عملية مداهمة من تفكيك خلية ارهابية مؤلفة من 8 أشخاص بسيدي بوزيد.

وحسب ما افادت به وسائل إعلام تونسية، فإن عناصر الشبكة كانت تعقد اجتماعات سرية وتحرض على الإرهاب.

وأوضحت المصادر، أنه تم تفكيك الخلية في منطقة جلمة .

وحسب وزارة الداخلية التونسية، فإنه بتفتيش هاتف جوال أحد عناصر الشبكة بولاية نابل تم العثور على صور لعناصر مسلحة وتعليقات تحرض على الإرهاب

بالإضافة إلى صور وتدوينات لتنظيم داعش الإرهابي بحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وتم تقديم عناصر الشبكة أمام الجهات القضائية المختصة.