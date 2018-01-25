تفكيك خليّة إرهابية تتكون من 9 عناصر في سيدي بوزيد بتونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس، أنّ قوات الأمن تمكّنت بمنطقة سيدي بوزيد من الكشف عن خلية إرهابية.

الخليّة متكوّنة من 9 عناصر تتراوح أعمارهم بين 21 و27 عاما من بينهم من سبق وأن تورط في قضايا إرهابية.

وآخر ما كان في سوريا ضمن الجماعات الإرهابية.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، أن التحقيقات أوضحت أن عناصر الخلية بايعوا تنظيم “داعش”.

بالإضافة إلى أنّهم كانوا يقومون بتوزيع منشورات ذات منحى إرهابي بصفة سرية ببعض المؤسسات التربوية.

وكذا تنظيم لقاءات بأحد الجوامع بالجهة بين صلاتي المغرب والعشاء لإستقطاب الفئة الشبابية لتبني فكرهم التعصبي.

وتحريض الشباب على التحوّل إلى ليبيا وسوريا للإنضمام إلى الجماعات.