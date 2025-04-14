تفكيك خيوط جريمة قتل بشعة لإمرأة وُجدت مرمية بمحطة القطار بالرغاية

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية الرغاية بالجزائر العاصمة، من تفكيك لغز جريمة القتل العمدي لامرأة وجدت مرمية بمحطة القطار. كما تم توقيف الفاعل وكشف خيوط الجريمة في وقت وجيز.

العملية جاءت على إثر بلاغ تلقته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرغاية. مفاده وجود جثة مجهولة ملقاة وسط الأحراش بالقرب من محطة القطار بالرغاية. ليتم على الفور تشكيل دورية لأفراد الفرقة والتنقل إلى عين المكان. أين تم العثور على جثة ملقاة من جنس أنثى ملطخة بالدماء وأثار طعنات آلة حادة ظاهرة بجسدها على مستوى الصدر والبطن. على إثرها تم القيام بالمعاينات اللازمة بالاستعانة بخلية الشرطة التقنية بالحميز.

وقد تم نقل الجثة من طرف الحماية المدنية للمؤسسة الاستشفائية بالرويبة بعد المعاينة من طرف الطبيب الشرعي. اتضح أن الضحية تعرضت للقتل بواسطة طعنات آلة حادة. أين باشرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرغاية تحقيقا معمقا دون وجود قرائن أو أدلة تفيد التحقيق.

بعد التعمق في التحقيق واستخدام تقنيات التحري الحديثة مكنت المحققين من حل لغز الجريمة. في ظرف قياسي ووجيز والتعرف على الجاني وهو طليق الضحية.

وقد تم تنشيط عنصر الإستعلام لتحديد مكان تواجد الجاني الذي كان في حالة فرار. بعد التحقيق معه أنكر في البداية وبعد مواجهته بالأدلة أعترف بالجرم المنسوب إليه.

بعد استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.

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