تفكيك سيارة مسروقة إلى قطع بالمسيلة.. والقبض على العصابة قبل بيعها قطعة قطعة

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بوسعادة من استرجاع مركبة محل سرقة مع توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم في فعل السرقة.

وحسب بيان السلك النظامي ذاته، فإن القضية تعود إلى تلقي شكوى تقدمت بها الضحية للمصلحة مفادها تعرضها للسرقة حيث استهدف الفاعل (ي ن) مركبتها السياحية التي كانت مركونة أمام مسكنها بأحد أحياء قطاع الإختصاص، ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات التي مكنت من توقيف المشتبه فيهم واسترجاع المركبة محل السرقة مفككة إلى أجزاء.

بعد استيفاء كافة إجراءات التحقيق قدم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا من أجل تكوين جماعة إجرامية منظمة من أجل الإعداد لجناية سرقة المركبات بواسطة مفاتيح مصطنعة مع توافر ظرفي التعدد والليل وإخفاء أشياء مسروقة. يضيف المصدر ذاته.