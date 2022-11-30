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تفكيك شبكات إجرامية للحرڤة وتوقيف 57 شخصا بالعاصمة

بقلم نادية بن طاهر
تفكيك شبكات إجرامية للحرڤة وتوقيف 57 شخصا بالعاصمة
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تمكنت مصالح الشرطة القضائية بباب الزوار في العاصمة، من إيقاف 57 شخصا من بينهم رعايا أجانب من مختلف الجنسيات تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، تمت العملية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. وتتعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ضمن شبكات إجرامية منظمة تنشط عبر الساحل الشرقي للعاصمة.

وأسفرت العملية عن حجز وضبط 3 قوارب نزهة بها محركات قوة 40 حصان بخاري. وكذا 240 مليون سنتيم من العملة الوطنية، شاحنتين وسيارة نفعية.

وبعد إتمام جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار، وتهريب البشر، وتخطيط، وتسهيل، وتدبير، تنظيم الهجرة السرية عن طريق البحر مقابل منفعة مالية، وتعريض حياة الأشخاص للخطر.

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