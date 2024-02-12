تفكيك شبكات مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة” بالعاصمة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، في ثلاث عمليات متفرقة، من وضع حد لشبكات مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر بكل من عين طاية، زرالدة وعين البنيان، حيث تم توقيف 31 شخصا، حسب بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان أن هذه العمليات “جاءت بعد ترصد و متابعة لهؤلاء الأشخاص وضبطهم في حالة تلبس بصدد الهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية, وهذا بالجهتين الشرقية والغربية بإقليم الولاية”.

ومكنت العمليات من “توقيف أفراد ومنظمي هذه الرحلات بعد الترصد لهم من طرف الفرق المعنية, أين كانوا يحضرون لعبور البحر إلى أوروبا باستغلالهم الأجواء المناسبة, حيث تم توقيف 31 شخصا من بينهم 11 منظم, مع حجز (3) قوارب نزهة, ثلاث محركات, 18 برميل بنزين, 13 قارورة زيت محرك, إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية وهواتف نقالة”. يضيف المصدر ذاته.

هذا “وسيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد استكمال إجراءات التحقيق”.