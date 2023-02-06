تفكيك شبكة إجرامية أجنبية مختصة في صناعة المخدرات الصلبة بالعاصمة

تمكنت فرق قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة بالأبيار في العاصمة، من الإطاحة بشبكة إجرامية أجنبية مختصة في صناعة المخدرات الصلبة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت معالجة قضية تفكيك شبكة إجرامية مختصة في إنشاء مخبر لصناعة المخدرات الصلبة من نوع التشوشنة.

وكذا حيازة ووضع للبيع والحصول وشراء قصد البيع ونقل مواد مخدرة ومواد صيدلانية بطريقة غير شرعية.

وتمت قضية الحال تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا وأفضت إلى توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم من جنسيات أجنبية تترواح أعمارهم ما بين 27 و40 سنة.

كما تم ضبط وحجز 50 غ من المخدرات الصلبة “التشوشنة و4 غرام ماريخوانا. و14600 قرص من دواء بارالغان يستعمل في تحضير التشوشنة.

وكذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية ما يفوق 151 مليون سنتيم، ومبلغ من العملة الصعبة يقدر ب1120 اورو. و5 هواتف نقالة، وأدوات ومواد تستتعمل في تحضير مادة التشوشنة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم امام النيابة المختصة اقليميا.