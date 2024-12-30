تفكيك شبكة إجرامية أنشأت عيادة إجهاض بوهران

تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن وهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في إنشاء عيادة للإجهاض تم خلالها توقيف 7 أشخاص من بينهم 4 نساء.

كما تم حجز معدات ووسائل ولوازم طبية تستخدم في هذه العملية.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات تفيد بترويج حبوب الإجهاض عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لتباشر ذات المصالح تحرياتها مكنت من تحديد أفراد الشبكة وهوياتهم ومكان تواجدهم.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن وإستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف. أسفرت العملية عن توقيف المتورطين وحجز 288 قرصا خاصا بالإجهاض.

بالإضافة إلى معدات تستخدم في عملية الإجهاض، ولوازم طبية خاصة بالعمليات الجراحية. ومبالغ مالية من محصلات العائدات الإجرامية قدرها 20 مليون سنتيم.