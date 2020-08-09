تفكيك شبكة إجرامية أنشأت ورشة سرية لتصنيع الأقراص المهلوسة

تمكنت مصالح الأمن الحضري في وهران، من تفكيك شبكة إجرامية، أنشأت ورشة سرية لتصنيع وتقليد أقراص الاكستازي.

وتمكنت ذات الفرقة، من توقيف 4 متورطين ينحدرون من ولاية معسكر، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و33 سنة، وحجز مواد طبية مسجلة ومزجها بمواد كيميائية مضرة إلى جانب معدات تستعمل في العملية.

وجاءت هذه االعملية النوعية، استغلالا لمعلومات مؤكدة تفيد بقيام جماعة أشرار بتحويل مسكن مستأجر بحي سان بيار كورشة سرية لتقليد وتصنيع المؤثرات العقلية من نوع اكستازي.

وذلك باستعمال مواد طبية مسجلة، ومزجها بمواد كميائية مضرة بصحة الإنسان لإعادة ترويجها وسط فئة الشباب.

وبعد تحقيقات موسعة تبعتها عمليات مراقبة، وترصد لتحركات المجرمين الأربعة تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف المعنيين، ليتم بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش المسكن المستأجر.

وتم ضبط بداخل المسكن، 150 قرص اكستازي مغشوش مهيأة للترويج، ومواد طبية تستعمل في التصنيع، وتم تحرير إجراء ضد المتورطين سيحالون بموجبه على العدالة.